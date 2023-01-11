Яка ситуація зі світлом у Києві: в Yasno розповіли деталі [ Редагувати ]
У Києві складна ситуація зі світлом. Про це повідомили в Yasno.
Через стан мереж і генерації зараз на місто дають приблизно 60% необхідних об’ємів електроенергії. Із них 40% йде на об’єкти критичної інфраструктури. Залишок "розподіляють серед нас із вами", повідомив гендиректор компанії-постачальника Yasno.
Серед основних причин погіршення ситуації зокрема погода й планові ремонти генераційних об'єктів.
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