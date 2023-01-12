Нічний обстріл Запоріжжя: виявили уламок ворожої ракети [ Редагувати ]
Російські окупанти в ніч на 12 січня завдали ракетного удару по Запоріжжю. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Про це повідомляє в Telegram глава Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Унаслідок атаки ворога в одному з районів ушкоджень зазнали приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури", - розповів посадовець.
Старух зазначив, що наразі обсяг шкоди встановлюється, на місці працюють усі екстрені служби.
"Також виявлено уламок ворожої ракети", - додав глава ОВА.
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