В Україні вже відновили понад 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об'єктів інфраструктури. Це дає змогу постачати українцям тепло.

Про це повідомляє голова Штабу з підготовки до опалювального сезону, голови НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у Facebook.

Як зазначив Чернишов, вже пройдена перша половину найважчого в історії України опалювального сезону.

"Попри обстріли, місцева влада, комунальники та енергетики вже відновили понад 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об'єктів інфраструктури, які дають нам змогу постачати українцям тепло", - повідомив він.