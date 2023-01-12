В Україні відновили понад половину зруйнованих та пошкоджених об'єктів інфраструктури [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
В Україні вже відновили понад 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об'єктів інфраструктури. Це дає змогу постачати українцям тепло.
Про це повідомляє голова Штабу з підготовки до опалювального сезону, голови НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у Facebook.
Як зазначив Чернишов, вже пройдена перша половину найважчого в історії України опалювального сезону.
"Попри обстріли, місцева влада, комунальники та енергетики вже відновили понад 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об'єктів інфраструктури, які дають нам змогу постачати українцям тепло", - повідомив він.
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