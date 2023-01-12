У четвер, 12 січня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області повідомляють про декілька серій вибухів та звуки стрілкової зброї. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Над містом кружляють гелікоптери.

Андрющенко зазначив, що мешканці Маріуполя повідомляли про надвеликий рух гелікоптерів у бік Запоріжської області.

Після цього у Бердянську почали повідомляти про звуки вибухів та стрілкової зброї. Яка ситуація у місті достеменно не відомо, російські окупанти не повідомляли про жодні навчання. За попередньою інформації, у Бердянську працює російська ППО.

При цьому усі школи у місті продовжують працювати. Дітей навіть не забирають від вікон.