Над містом кружляють гелікоптери: у Бердянську повідомляють про вибухи [ Редагувати ]
У четвер, 12 січня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області повідомляють про декілька серій вибухів та звуки стрілкової зброї. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Над містом кружляють гелікоптери.
Андрющенко зазначив, що мешканці Маріуполя повідомляли про надвеликий рух гелікоптерів у бік Запоріжської області.
Після цього у Бердянську почали повідомляти про звуки вибухів та стрілкової зброї. Яка ситуація у місті достеменно не відомо, російські окупанти не повідомляли про жодні навчання. За попередньою інформації, у Бердянську працює російська ППО.
При цьому усі школи у місті продовжують працювати. Дітей навіть не забирають від вікон.
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