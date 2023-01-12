У Херсоні знову чутно вибухи [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: hromadske.ua
У четвер, 12 січня, у Херсоні місцеві жителі знову чують вибухи. Про це повідомляє місцеві Telegram-канали.
Що вже не вперше за сьогоднішній день.
У Херсоні чути вибухи.
по темі
Prev Next
10 січня 2023 10:58 Окупанти 46 разів обстріляли Херсонщину: є жертви
Окупанти 46 разів обстріляли територію Херсонської області
07 січня 2023 10:42 Окупанти майже 40 разів обстріляли Херсон та область
За минулу добу, 6 січня, окупанти близько 40 разів відкривали вогонь по Херсону та області
05 січня 2023 10:42 Били з танків: Херсонську область обстріляли 41 раз
Окупанти 41 раз обстріляли територію Херсонської області
03 січня 2023 14:04 На Херсонщині автомобіль з людьми підірвався на вибухівці
Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив про те, що у Бериславському районі Херсонської області цивільний автомобіль підірвався на російській вибухівці
26 грудня 2022 10:42 За добу окупанти 33 рази обстріляли Херсонщину: які наслідки
Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив про те, що за минулу добу російські окупанти 33 рази обстріляли Херсонську область