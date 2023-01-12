Коли Україна отримає необхідні важкі танки: Подоляк назвав терміни [ Редагувати ]
Україна має у найближчі кілька місяців отримати необхідні важкі танки. Табу на постачання вже повністю знято.
Про це повідомляє радника керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.
"Дивіться, табу (на постачання танків Україні - ред.) точно знято. Це вже не просто ми про символізм говоримо, це є остаточне практично рішення наших партнерів, що Україна має виконати у цій війні всі свої завдання (вихід на кордони станом на 1991 рік - ред.) та Україні потрібно надати для цього будь-які можливості, у тому числі бронетехніка", - зазначив Подоляк.
За його словами, партнери України усвідомили, що передана їй бронетехніка не ескалюватиме конфлікт, але навпаки зменшить ризикованість цього конфлікту та його масштабування.
"Сьогодні вже країни-союзники вирішують, скільки хто яких танків нам надасть, мається на увазі важкі. Наприклад, британці готові надати Challenger. І я думаю, що логістично це буде вирішено. Півтора-два місяці і ми матимемо необхідну нам важку техніку", - розповів Подоляк.
по темі
У Офісі президента України розповіли, коли росія може розраховувати на тимчасове перемир'я, про яке попросив голова кремля володимир путін
Військові російської федерації бояться купувати продукти на території України, бо місцеві жителі отруюють продукти
Українські військові за допомогою високоточної зброї знищили танк росіян у Донецькій області
У місті Новий Оскол, Бєлгородська область рф, місцеві жителі почули два сильні вибухи
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що ворог може навіть не сподіватися на сценарій подій 2014 року.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила про те, що російське військове командування перекидає мобілізованих бійців з полігонів білорусі та росії у зону бойових дій та прикордонні райони