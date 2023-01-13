Верховна Рада на засіданні 13 січня позбавила мандатів народних депутатів забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна. Про це повідомила заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Так, це нарешті відбулось - Медведчук, Козак, Деркач і Кузьмін більше не народні депутати. І це відбулось у Конституційний спосіб завдяки указу Володимир Зеленський про позбавлення їх українського громадянства.



Також втратив мандат Аксьонов - написав заяву про складання повноважень

Народний депутат з "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що за позбавлення мандата Медведчука проголосували 320 парламентарів, Козака - 317, Деркача - 314, Кузьміна - 319. Через власну заяву Андрія Аксьонова про добровільне складання мандату - 294.