Рада позбавила мандатів Медведчука, Деркача, Козака, Кузьміна й Аксьонова [ Редагувати ]
Джерело: УНІАН
Верховна Рада на засіданні 13 січня позбавила мандатів народних депутатів забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна. Про це повідомила заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.
Так, це нарешті відбулось - Медведчук, Козак, Деркач і Кузьмін більше не народні депутати. І це відбулось у Конституційний спосіб завдяки указу Володимир Зеленський про позбавлення їх українського громадянства.
Також втратив мандат Аксьонов - написав заяву про складання повноважень
Народний депутат з "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що за позбавлення мандата Медведчука проголосували 320 парламентарів, Козака - 317, Деркача - 314, Кузьміна - 319. Через власну заяву Андрія Аксьонова про добровільне складання мандату - 294.
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