Стало відомо, кого Рада позбавить мандатів [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Верховна Рада розгляне невідкладно питання позбавлення депутатського мандату Віктора Медведчука та його поплічників. Указ про позбавлення його громадянства України також вже внесений у парламент.
Про це повідомляє у Twitter спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Указ президента про втрату громадянства Медведчуком і його посіпак вже у Раді. Парламент невідкладно розгляне питання про дострокове позбавлення їх повноважень. І зробить це відповідно до вимог Конституції, а не свавільних забаганок тих чи інших груп. Продовження незабаром", - написав Стефанчук.
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