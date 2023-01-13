Сьогодні, 13 січня, Кабмін встановив мінімальні зарплати медичних та фармацевтичних працівників, а також фахівців з реабілітації медзакладів державної та комунальної власності на 2023 рік.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Згідно з рішенням уряду, мінімальний розмір оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації закладів охорони здоров’я державної та комунальної власності за повністю місячну норму праці встановлюється на рівні не менше:

20 тисяч гривень - для лікаря, фармацевта та фахівця з реабілітації;

13,5 тисяч гривень - для медичної сестри/брата.

"Я би хотів наголосити, що уряд встановив лише мінімальний рівень зарплати, нижче якого медики, які працюють повний робочий день, не можуть отримувати. Однак на місцях кожен керівник може додатково преміювати працівників, які якісно виконують свою роботу", - заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Для лікарів "первинки" та медичних сестер, які працюють з ними, умовою для отримання вищезгаданої зарплати є мінімум 70 % від оптимальної кількості укладених декларацій з пацієнтами.

В міністерстві наголосили, що з моменту, як лікарні стали самостійними підприємствами, відповідальність за розподіл бюджету лікарні та раціональне використання коштів покладено саме на керівника медичного закладу.

Заробітні плати можуть бути збільшені на місцях керівником закладу охорони здоров’я шляхом встановлення доплат та надбавок з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.