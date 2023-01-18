Фаза молодого Місяця розпочнеться 21 січня 2023 року та стане першою в новому році. У цей же період часу настає Китайський новий рік. Молодик буде перебувати в знаку Водолія, що відобразиться досить сприятливо.

Що принесе молодий Місяць

Оскільки Місяць буде в знаку Водолія, цей період можна схарактеризувати як час для творчої свободи та зникнення будь-яких рамок, які могли вас обмежувати.

Водолій - це символ істини, дружби та командної роботи, тому сміливо можете загадувати бажання та ставити цілі 21 січня. Не забувайте сильно в них вірити, тому що на молодий Місяць ця енергетика посилюється.

Найкраще Молодик у Водолії відобразиться на самих Водоліях, Близнюках та Терезах. Усе, за що ви будете братися, буде успішним та ефективним. Тому будуйте плани та без остраху втілюйте їх.

А от для представників знаків Тельця, Лева, Скорпіона може бути не найкращий період. У цей час доведеться вести активну боротьбу за просування своїх інтересів, підвищення у професійній сфері. Проте дуже скоро ситуація нормалізується.

Що можна робити на молодий Місяць

Від 21 січня 2023 року варто:

зважуватися на ризиковані зміни

шукати нових друзів або кохання

встановлювати особисті межі

створювати нові проєкти

переводити бізнес на пасивний дохід

звертати увагу на деталі

бути готовими до несподіванок

шукати нестандартні розв'язання певних проблем

Що не можна робити