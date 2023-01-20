Зеленський провів важливу розмову з Ердоганом: які теми зачепили [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський 20 січня провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, у якій зокрема говорили про війну.
Про це повідомили в канцелярії турецького лідера.
"У телефонній розмові президента Реджепа Таїпа Ердогана з президентом України Володимиром Зеленським йшлося про розвиток російсько-української війни", - вказано в повідомленні.
Ердоган вкотре повторив, що Туреччина готова "зробити потужний дипломатичний внесок у встановлення міцного миру між росією та Україною", а також взяти на себе роль фасилітатора та посередника у цьому процесі.
Турецький лідер також висловив українському колезі співчуття у зв’язку з трагічною аварією гелікоптера, що впав у Броварах 18 січня.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що було розглянуто необхідність продовження "зернової ініціативи" та можливість розширення її географії на інші порти України.
"Підтримали подальшу дію української гуманітарної ініціативи #GrainfromUkraine. Також детально обговорили необхідні дипломатичні зусилля для реалізації формули миру", - каже президент.
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