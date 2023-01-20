Президент України Володимир Зеленський 20 січня провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, у якій зокрема говорили про війну.

Про це повідомили в канцелярії турецького лідера.

"У телефонній розмові президента Реджепа Таїпа Ердогана з президентом України Володимиром Зеленським йшлося про розвиток російсько-української війни", - вказано в повідомленні.

Ердоган вкотре повторив, що Туреччина готова "зробити потужний дипломатичний внесок у встановлення міцного миру між росією та Україною", а також взяти на себе роль фасилітатора та посередника у цьому процесі.

Турецький лідер також висловив українському колезі співчуття у зв’язку з трагічною аварією гелікоптера, що впав у Броварах 18 січня.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що було розглянуто необхідність продовження "зернової ініціативи" та можливість розширення її географії на інші порти України.

"Підтримали подальшу дію української гуманітарної ініціативи #GrainfromUkraine. Також детально обговорили необхідні дипломатичні зусилля для реалізації формули миру", - каже президент.