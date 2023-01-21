Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу Australian Open [ Редагувати ]
Українська тенісистка Марта Костюк та румунська спортсменка Олена-Габріела Русе пройшли у третій раунд Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу (Australian Open).
У другому колі парного розряду змагань українсько-румунський дует здобув вольову перемогу над посіяними під 9-м номером американкою Ніколь Мелікар-Мартінес та австралійкою Еллен Перес - 3:6, 7:6 (9:7), 6:0.
Тепер Костюк та Русе зійдуться у поєдинку чвертьфіналу з переможницями протистояння посіяного під 7-м номером бразильсько-китайського тандему Беатріс Аддад Травня - Чжан Шуай з чешками Міріам Колодзейовою та Маркетою Вондроушово.
Марта Костюк залишається єдиною представницею України на Australian Open. В одиночному розряді вона не змогла вийти у четверте коло Відкритого чемпіонату Австралії. Її зупинила третя сіяна Джессіка Пегула - 6:0; 6:2. Також завершили свої виступи Ангеліна Калініна та Катерина Байндль (Козлова).
Australian Open - перший у сезоні турнір Великого шолому, який відбувається у Мельбурні з 16 по 29 січня на покритті "хард". Чинною переможницею є австралійська тенісистка Ешлі Барті. Вона оголосила про завершення кар'єри у березні 2022 року. Загальний призовий фонд Australian Open становить понад $50 млн.
Нагадаємо, тенісистів з росії та Білорусі допустили до Australian Open, однак заборонили прапори цих держав.
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