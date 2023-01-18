Три українські тенісистки пройшли у третій раунд Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу (Australian Open). Це повторення рекорду України на турнірі.



До 1/16 фіналу пробилися: Ангеліна Калініна, Катерина Байндль та Марта Костюк. Усі виграли свої матчі у двох сетах.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна, яка вперше у своїй кар'єрі грає в основі Відкритого чемпіонату Австралії, обіграла колишню фіналістку першого Шолому сезону (2019 рік) Петру Квітову - 7:5; 6:4.

Катерина Байндль (Козлова) вперше у кар’єрі вийшла у третє коло, завдав поразки Кетрін Макнейлі - 6:1; 7:6 (7:4).

Марта Костюк вийшла у третє коло, обігравши місцеву тенісистку Олівію Гадецкі - 6:2; 6:1.

Australian Open - перший у сезоні турнір Великого шолому, який відбувається у Мельбурні з 16 по 29 січня на покритті "хард". Чинною переможницею є австралійська тенісистка Ешлі Барті. Вона оголосила про завершення кар'єри у березні 2022 року. Загальний призовий фонд Australian Open становить понад $50 млн.

Нагадаємо, тенісистів з росії та Білорусі допустили до Australian Open, однак заборонили прапори цих держав.