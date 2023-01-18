Три українські тенісистки вийшли у третє коло Australian Open [ Редагувати ]
Три українські тенісистки пройшли у третій раунд Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу (Australian Open). Це повторення рекорду України на турнірі.
До 1/16 фіналу пробилися: Ангеліна Калініна, Катерина Байндль та Марта Костюк. Усі виграли свої матчі у двох сетах.
Перша ракетка України Ангеліна Калініна, яка вперше у своїй кар'єрі грає в основі Відкритого чемпіонату Австралії, обіграла колишню фіналістку першого Шолому сезону (2019 рік) Петру Квітову - 7:5; 6:4.
Катерина Байндль (Козлова) вперше у кар’єрі вийшла у третє коло, завдав поразки Кетрін Макнейлі - 6:1; 7:6 (7:4).
Марта Костюк вийшла у третє коло, обігравши місцеву тенісистку Олівію Гадецкі - 6:2; 6:1.
Australian Open - перший у сезоні турнір Великого шолому, який відбувається у Мельбурні з 16 по 29 січня на покритті "хард". Чинною переможницею є австралійська тенісистка Ешлі Барті. Вона оголосила про завершення кар'єри у березні 2022 року. Загальний призовий фонд Australian Open становить понад $50 млн.
Нагадаємо, тенісистів з росії та Білорусі допустили до Australian Open, однак заборонили прапори цих держав.
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Забороні передував інцидент у ході матчу 16 січня між українською тенісисткою Катериною Байндль та росіянкою Каміллою Рахімовою. Тоді вболівальники на трибунах вивісили російський триколор, що викликало невдоволення у глядачів та обурення у соціальних мережах.
Учасникам Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, які отримали позитивний тест на коронавірус, дозволять продовжувати змагання, якщо вони добре почуваються. Про це заявив виконавчий директор Федерації тенісу Австралії (Tennis Australia) Крейг Тілі
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