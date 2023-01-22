"Це повний капець": окупант розповів товаришу, що насправді трапилось у Макіївці [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Окупант поскаржився знайомому, що у новорічних вибухах в Макіївці винне керівництво російської армії, котре розмістило військових занадто близько до лінії фронту.
Про це повідомляє Головне управління розвідки в Telegram.
За його словами, командування прийняло рішення розмістити окупантів занадто близько до фронту, що і зробило їх вразливими.
"Удар який був по Макіївці, у ніч з 31 на 1, це повний капець. Але такі випадки вже були. Там можна було все грамотно зробити… поселити людей в лісі, у землянках", - сказав окупант.
Він відзначив, що на території ПТУ, у якому було знищено росіян, знаходились також бочки з паливом, озброєння та транспорт.
Росіянин поскаржився на місцевих жителів, котрі фотографують їх позиції, а потім здають їх українським військовим.
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