Окупант поскаржився знайомому, що у новорічних вибухах в Макіївці винне керівництво російської армії, котре розмістило військових занадто близько до лінії фронту.

Про це повідомляє Головне управління розвідки в Telegram.

За його словами, командування прийняло рішення розмістити окупантів занадто близько до фронту, що і зробило їх вразливими.

"Удар який був по Макіївці, у ніч з 31 на 1, це повний капець. Але такі випадки вже були. Там можна було все грамотно зробити… поселити людей в лісі, у землянках", - сказав окупант.

Він відзначив, що на території ПТУ, у якому було знищено росіян, знаходились також бочки з паливом, озброєння та транспорт.

Росіянин поскаржився на місцевих жителів, котрі фотографують їх позиції, а потім здають їх українським військовим.