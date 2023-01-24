Тимошенко написав заяву про звільнення з ОП, її підписав Зеленський (фото) [ Редагувати ]
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що написав заяву про звільнення з посади. Про це повідомляє Telegram-канал Тимошенка.
У своїй публікації, де він офіційно підтвердив, що звільняється з посади, також Тимошенко подякував президенту країни, українцям та ЗСУ.
Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини...Честь маю! До зустрічі. З повагою, Кирило Тимошенко.
Президент Володимир Зеленський підписав заяву Кирила Тимошенка та вже видав указ про його звільнення з посади заступника голови Офісу президента.
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