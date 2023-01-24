Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що написав заяву про звільнення з посади. Про це повідомляє Telegram-канал Тимошенка.

У своїй публікації, де він офіційно підтвердив, що звільняється з посади, також Тимошенко подякував президенту країни, українцям та ЗСУ.

Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини...Честь маю! До зустрічі. З повагою, Кирило Тимошенко.

Президент Володимир Зеленський підписав заяву Кирила Тимошенка та вже видав указ про його звільнення з посади заступника голови Офісу президента.