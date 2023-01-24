Заступник Резнікова подав у відставку [ Редагувати ]
У вівторок, 24 січня, стало відомо, що заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку. Його прохання вже підтримав голова міністерства Олексій Резніков. Про це повідомляється на сайті міністерства оборони України.
Як йдеться в заяві, В’ячеслав Шаповалов відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб "не створювати загрози для стабільного забезпечення ЗСУ внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування".
Попри те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява В’ячеслава Шаповалова про звільнення є достойним вчинком в традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони є вищими, ніж будь-які кабінети чи крісла.
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