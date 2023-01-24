У вівторок, 24 січня, стало відомо, що заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку. Його прохання вже підтримав голова міністерства Олексій Резніков. Про це повідомляється на сайті міністерства оборони України.

Як йдеться в заяві, В’ячеслав Шаповалов відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб "не створювати загрози для стабільного забезпечення ЗСУ внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування".