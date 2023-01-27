Як росія маніпулює поняттям "геноцид"? І як його сама створює?

"Зерновий коридор" - під загрозою. Експорт українського збіжжя впав через саботаж з боку росії. Представники рф без жодних підстав сповільнюють перевірки суден з продовольством у Босфорі. Тож у січні середня кількість зерновозів, що виходять з українських портів знизилася до 2,7 на добу.

Отже, кремль продовжує штантажувати світ голодом, а проти українців чинить геноцид. Чому дотепер російському тирану все сходило з рук?

Голод... Думаєте це щось з минулого? Або стосується лише бідних країн? Ні... Все набагато ближче. Бо для кремля голодомор - це інструмент. Впливу, геполітики, провокування конфліктів... Згадайте тільки, як вони Африку "рятували".

Мы стремимся развивать наши гуманитарные связи с африканскими странами.

Наприклад, розв'язати війну на території одного з найбільших експортерів зерна. Тобто в Україні. Парадокс, але будь-які катаклізми - на руку путіну. Як це працює?

володимир путін, президент російської федерації:

Это акт геноцида.

Як росія маніпулює поняттям "геноцид"? І як його сама створює?

володимир путін, президент російської федерації:

Нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Терпеть… всё это уже было, прекратить этот кошмар. Геноцид в отношении миллионов людей.

Бомбили Донбас. Геноцид мільйонів... Саме цими путін і розпочав свою так звану СВО.

Тарас Загородній, політолог:

Агресори завжди намагаються прикидатися, що вони є жертвами. І шукають, вишукують такого приводу обгрунтування для міжнародного співтовариства, щоб не наклали на них санкції, чому вони застосовують силу, чи здійснюють військові злочини.

Ще один приклад: так звані "утиски" росіян у Криму. Мовляв, українська влада - не давала їм говорити російською.

Ольга Скрипник, голова правління кримської правозахисної групи:

Я була викладачкою кримського гуманітарного університету. Так от якраз навпаки, треба було просити, вимагати, писати заяву, щоб навчання було українською мовою. Тому що вільно навчання йшло якраз російською мовою. Жодних утисків не було. В мене були студенти, які готувалися до ЗНО, наприклад учні 10-11 класів, вони навпаки просили, щоб їм історію викладали українською мовою.

Нині пані Ольга - голова правління кримської правозахисної групи. Я вирішив поцікавитися, а як у Криму зараз? Наприклад, з правами кримських татар.

Ольга Скрипник, голова правління кримської правозахисної групи:

Вони почали фабрикувати справи. Проти кримських татар, звинувачуючи їх в Хізб ут-Тахрір. Але насправді, все на чому будувалися подібні справи і зараз будуються, це таємні свідки. Але, насправді - це ФСБшники і експертизи, які роблять самі ФСБшники. Зараз, щонайменше, в Криму 88 людей кримських татар за гратами за такими справами.

І подібні технології в Україні випробовують не вперше! Грузія, 2008-й:

Вахтанг Маісая, політолог (Грузія):

Так называемая гуманитарная акция "по принуждению к миру". Было убито примерно 400 грузинских мирных граждан. Примерно 170 военных погибли.

Це пан Вахтанг про російсько-грузинську війну 2008 року. Бомбардування міст, касетні снаряди та, зрештою, окупація кількох регіонів - це все "примус до миру". З точки зору росіян. І мотив - знову ж таки, геноцид та гуманітарна катастрофа - в Південній Осетії.

дмитро медведєв, президент російської федерації (2008-2012 р.р.):

Мы будем добиваться, чтобы это преступление не осталось безнаказанным. И будем продолжать твёрдую линию на обсепчении безопасности всего региона.

Вахтанг Маісая, політолог (Грузія):

Никакого геноцида не было, потому что это подтверждено двумя международниыми институтами. Это Гаагский междунаролный трибунал. Никаких фактов против, так сказать, осетинского населения, которые проживали в Цхинвали и подконтрольной территории южноосетинской стороны не было выявлено.

Тарас Загородній, політолог:

Європа це проковтнула. І Сполучені Штати це проковтнули. А чому б не використати ще раз? Ну давайте будемо відверитими: 2008 рік, весь світ вибачив путіну.

Тому він і повторив цей сценарій. Спочатку - у 2014-му, а потім і у 2022-му. Але, останню спробу ні Європа, ні світ вже не проковтнув. Та чи зупинило це путіна? - Ні.

Карабах. Лачинська дорога. Азербайджанські еко-активісти виступають проти експлуатацій родовищ корисних копалин, які перебувають під тимчасовим контролем російських миротворців. А місцеві сепаратисти звинувачують мітингарів у погіршенні гуманітарної ситуації. В російських та вірменських ЗМІ почали з'являтися ось такі повідомлення про голод в регіоні.

Володимир Крейденко, народний депутат України:

Це все методичка і вже заздалегідь заготовлена інформаційна війна. Блокування дороги немає. Транспорт проходить і я постійно знаходжуся на зв'язку зі своїми колегами з Азербайджанського парламенту, з Меджиліса. І вони говорять про те, що ситуація контрольована, ніхто не перешкоджає проїзду як вантажів з продуктами, так і транпсорту, який заїжджає, чи виїжджає на ту територію.

Банкет - не проблема. Корпоратив - теж. Це - кадри спілкування активістів із місцевими ресторанами в Карабаху. Тож чи є дефіцит їжі? Чи справді регіон на межі виживання?

Володимир Крейденко, народний депутат України:

Активісти спокійно, без будь-якизх проблем, в декількох закладах харчування, ресторанах замовляють їжу, замовляють м'ясо, в тому числі і торт. І жодних сумнівів стосвно того, що є брак продуктів, немає.

А навіщо ж тоді про нього так активно заявляють? Все просто, бо це - хороший привід вторгнутися в країну.

Тарас Загородній, політолог: