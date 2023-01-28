Два винищувачі ВПС Індії - російський Су-30 та французький Mirage 2000 - розбилися у штаті Мадхья-Прадеш під час тренувальних польотів. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Обидва літаки злетіли з авіабази у місті Гваліор на півночі країни та впали на околицях міста Морена. На місці аварії працюють рятувальники. У винищувачі Cу-30 було два пілоти, а на борту Mirage 2000 - один пілот.

Джерело агентства в Міноборони Індії повідомило, що двох постраждалих пілотів уже знайшли, їхньому життю ніщо не загрожує. До місця, де знаходиться третій пілот, вилетів військовий гелікоптер. Повідомляється, що він загинув.

Керівництво ВПС Індії сформувало спеціальну комісію для розслідування інциденту. Експерти мають встановити причини катастрофи та з'ясувати, чи зіткнулися літаки в повітрі.

На озброєнні ВПС Індії станом на вересень 2022 року було майже 260 винищувачів Су-30. Більшість їх було зібрано місцевою компанією Hindustan Aeronautics Limited (HAL).