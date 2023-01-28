Соболенко обіграла Рибакіну в фіналі Australian Open [ Редагувати ]
Білоруська тенісистка Аріна Соболенко обіграла спортсменку з Казахстану Олену Рибакину з рахунком 4:6, 6:3, 6:4 та стала переможницею Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open).
Зустріч тривала 2 години 29 хвилин. На рахунку білоруски 17 ейсів, 7 подвійних помилок, 5 реалізованих брейк-пойнтів з 7. Олена Рибакіна припустилася однієї подвійної помилки та реалізувала 10 брейк-поінтів з 13.
24-річна Аріна Соболенко посідає п'яте місце у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). На її рахунку 12 перемог на турнірах під егідою організації. Раніше білоруська тенісистка діставалася лише четвертого кола на Australian Open.
Your #AO2023 women’s singles champion, @SabalenkaA 🙌@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen pic.twitter.com/5ggS5E7JTp— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2023
Australian Open - перший у сезоні турнір Великого шолому, який відбувається у Мельбурні з 16 по 29 січня на покритті "хард". Чинною переможницею є австралійська тенісистка Ешлі Барті. Вона оголосила про завершення кар'єри у березні 2022 року. Загальний призовий фонд Australian Open становить понад $50 млн.
Нагадаємо, тенісистів з росії та Білорусі допустили до Australian Open, однак заборонили прапори цих держав.
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