Зеленський провів нараду з силовиками: що відомо [ Редагувати ]
Сьогодні, 29 січня, в Офісі президента відбулась нарада з силовиками.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
Президент України повідомив, що він провів тривалу нараду з українським сектором безпеки, СБУ та іншими службами
"Посилюємо нашу державу і будемо зупиняти відповідним чином кожного, хто намагається Україну послабити зсередини", - додав Зеленський.
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