Стефанчук обговорив з Макроном потреби українських військових [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук провів перемовини з президентом Франції. Однією з тем обговорень були потреби українських захисників, зокрема сучасної зброї.
Про це повідомляє Стефанчук у Facebook.
"Дуже багато говорили про зброю. Зброю для України. Для нас важливо отримати сучасні види озброєння, які дозволять Україні перемогти у цій війні. Окреслив потреби наших ЗСУ", - написав він за підсумками переговорів.
За словами спікера ВР, Макрон запевнив, що якщо Франція обіцяє допомогу - вона її надасть, а між анонсом та передачею зброї минає небагато часу.
Також у ході переговорів було згадано українську "формулу миру" і питання справедливості стосовно країни-агресора.
"Бо без вироку суду, без виплати Росією репарацій не буде повноцінної перемоги у цій війні. І у цьому питанні Франція солідарна з Україною", - додав Стефанчук.
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