В "Укроборонпромі" виявили агента російської розвідки [ Редагувати ]
Джерело: СБУ
У Києві працівники контррозвідки Служби безпеки затримали чергового російського агента. Він планував "влаштуватися" у державний "Укроборонпром" для збору розвідінформації.
Зазначається, що співробітникам СБУ вдалося викрити шпигуна до початку розвідувально-підривної діяльності.
Силовики встановили, що фігурант таємно збирав дані про озброєння країн Заходу, яке отримує армія на сході та півдні.
Також агент РФ працював над звітами перед своїми керівниками про наслідки ракетних ударів по столиці. Він спокійно пересувався містом та фотографував пошкоджені об'єкти.
"Отримані відомості передавав через анонімні месенджери співробітнику Головного управління міжнародного військового співробітництва міністерства оборони РФ. Про отримані дані російський посадовець інформував представників військової розвідки країни-агресора", - зазначили у пресцентрі.
Під час обшуків у нього виявили засоби зв'язку та матеріали, що підтверджують протиправну діяльність.
Йому повідомили про підозру у державній зраді, додали в СБУ.
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