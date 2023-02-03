Екс-керівник Херсонської ОВА Лагута отримав підозру від СБУ (фото) [ Редагувати ]
Служба безпеки України вручила підозру колишньому голові Херсонської обласної адміністрації Геннадію Лагуті за двома статтями: шахрайство і підроблення документів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За матеріалами Служби безпеки України підозру отримав колишній очільник Херсонської обласної адміністрації, який обіймав цю посаду з жовтня 2021 по липень 2022 року.
Судячи з фото, підозра Лагуті вручалася у лікарні.
Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
▪️ ч. 4 ст. 190 (шахрайство).
Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Один з епізодів, який розслідує СБУ, стосується незаконного заволодіння майном. Лагута начебто привласнив автомобіль, який під час повномасштабного вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування.
Навесні 2022 року, у найгарячіший момент вторгнення рашистів, чиновник сам звернувся до місцевої підприємниці з проханням надати йому позашляховик у безоплатне користування "для службових цілей". З патріотичних мотивів, маючи бажання допомогти, жінка погодилася виділити йому транспортний засіб.
Втім у липні 2022 року посадовець скористався її відсутністю в Україні та вирішив приватизувати чужу Toyota Highlander через приватного нотаріуса.
Таким чином, він отримав від нотаріуса довіреність, яка уповноважила його розпоряджатися даним авто (у тому числі продати, передати в оренду на умовах на свій розсуд).
Далі посадовець "продав" цей автомобіль своєму підлеглому - керівнику патронатної служби Херсонської ОВА, а на наступний день той "перепродав" його своєму керівнику назад.
Наразі на транспортний засіб накладено арешт. У ході експертизи встановлено, що на "нотаріальній довіреності" поставлено підроблений підпис підприємниці.
Колишній керівник Херсонської області Геннадій Лагута отримав підозру від СБУ. Йому інкримінують не лише корупцію, а й присвоєння авто місцевої підприємниці.
Лагута є близьким соратником мера Херсона Колихаєва, за його протекцією, і був призначений головою ОДА у жовтні 2021 року. Його зняли з цієї посади на початку липня 2022 року невдовзі після того, як з'явилася інформація про затримання росіянами Колихаєва, який залишався в місті після його захоплення армією рф.
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