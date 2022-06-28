Кабмін погодив звільнення голови Херсонської ОДА Лагути [ Редагувати ]
Кабінет міністрів у вівторок, 28 червня, погодив звільнення Геннадія Лагути з посади голови Херсонської обласної держадміністрації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Погоджено звільнення: Лагути Геннадія Миколайовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, що 14 червня Кабмін погодив звільнення голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука.
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