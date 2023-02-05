У порту Рені затонула румунська баржа з зерном (відео) [ Редагувати ]
Румунська баржа з 860 тоннами пшениці на борту затонула 4 лютого в українському порту Рені на Одещині. Про це повідомив румунський телеканал PRO-TV.
За словами судновласника, під час завантаження вода стала заливати машинне відділення. П'ятеро румунських моряків врятувалися, однак втримати баржу на плаву не вдалося.
Причини інциденту поки невідомі. Суховантаж належить румунській компанії з Констанци.
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