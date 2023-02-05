В Одесі 40% споживачів залишаються без світла - Шмигаль [ Редагувати ]
В Одесі 280 тисяч споживачів залишаються без електропостачання. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після наради з Одеською ОВА, де зараз працюють міністр енергетики та керівник "Укренерго".
В місті все ще до 40% споживачів (280 тис.) залишаються без електропостачання, діють екстрені відключення. Але за вечір та ніч вдалося відновити постачання світла понад 200 тисячам абонентів та критичній інфраструктурі.
Фактично 90% котелень централізованого постачання вже запущені, ведеться робота з підключення до генераторів локальних котелень. Цілодобово тривають ремонти на підстанції, де напередодні сталася технологічна аварія.
Паралельно до Одеси зараз прямують потужні генератори, які допоможуть у живленні критичної інфраструктури та дадуть змогу під’єднати до електрики більше споживачів. Понад 25 вже надійшло, ще близько 50 в дорозі.
В Одеському районі розгорнули 337 Пунктів незламності, 295 з них - в Одесі.
Раніше Одеса та Одеський район були знеструмлені через аварію та пожежу на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури.
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