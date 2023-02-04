Одеса без світла: до міста привезуть всі потужні генератори [ Редагувати ]
В Одеській області на одній із високовольтних підстанцій сталась аварія. Протягом доби до Одеси привезуть всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго. Про це повідомляється у Telegram-каналі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Наразі в Одесі та прилеглих районах застосовані аварійні відключення. Як пояснив Шмигаль, ситуація складна, а масштаб аварії - суттєвий. Наразі неможливо швидко відновити енергоживлення.
Під час позачергового засідання Уряду, прем'єр наказав утворити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики.
Зараз основна мета - заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання. Доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго. Також у місто має бути перевезена газотурбінна електростанція потужністю 25 МВт, надана нашими партнерами зі США.
МЗС було надано завдання звернутись до Туреччини щодо додаткової підтримки у вигляді суден-електростанцій.
"В Одесі мають цілодобово працювати всі "Пункти незламності". Задля координації роботи у місто вирушили міністр енергетики та керівник "Укренерго", - додав Шмигаль.
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