Боррель розкритикував лаврова за його скандальну заяву про Молдову [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Заява голови російського Міністерства закордонних справ сергія лаврова про те, що Захід нібито хоче перетворити Молдову на "анти-Росію", дискредитує його з інтелектуальної точки зору.
Як повідомляє NewsMaker, про це голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив під час спільного брифінгу з прем'єром Молдови Наталією Гаврилицею.
"Дуже шкода, що пан Лавров, який колись був шановним дипломатом, вступив на цей шлях. Ці заяви дискредитують його в інтелектуальному плані. У тому, що він сказав, немає нічого серйозного", - наголосив Боррель.
При цьому Гаврилиця наголосила, що така заява лаврова не враховує незалежність та територіальну цілісність Молдови.
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