Вибух на заводі в Києві: є загиблі та поранені, під завалами люди (фото, відео) [ Редагувати ]
Внаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва загинула одна людина, ще троє врятовані з-під завалів, їм надається медична допомога. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
Внаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу, сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м. Одна людина загинула. Трьох постраждалих дістали з-під завалів.
Ще 6 людей попередньо, дістають рятувальники, повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Є люди під завалами, їх чутно. Рятувальна операція триває. Інформація уточнюється.
За попередніми даними, причиною вибуху став газовий балон.
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