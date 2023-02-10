Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські військові випустили 10 лютого по Україні дрони-камікадзе. Збройні сили України вже збили шість ворожих БпЛА.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Два дрони-камікадзе було збито над морем в Одеській області. Три дрони-камікадзе знищено на підльоті до Миколаївської області. На жаль, є одне влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури на Криворізькому напрямку, але інший дрон все ж таки було збито.

Гуменюк повідомила, що це результативна робота сил ППО. Також вона зауважила, що сигналу повітряної тривоги не було.

Не було сигналів повітряної тривоги через специфіку використання цих баражуючих боєприпасів. Зокрема, їх могли запускати на дуже низькій висоті… Ми пильнуємо і слухаємо повітря, в тому числі.

Також вона прокоментувала заяву голови Одеської ОВА Максима Марченка про чотири збиті дрони. За її словами, ця інформація була попередньою. За уточненими даними, там збили два "шахеди".