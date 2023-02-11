У Ріо-де-Жанейро блискавка влучила в статую Христа Спасителя (фото) [ Редагувати ]
У бразильському Ріо-де-Жанейро очевидці зняли момент удару блискавки по статуї Христа Спасителя.
Інцидент стався ввечері 19. Раніше блискавка вже била по велетенській статуї у 2017 та 2014 роках.
Монумент заввишки 38 метрів - візитівка міста. Христос розташований на пагорбі в національному парку, з нього видно весь Ріо.
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