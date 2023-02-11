Зеленський утворив військову адміністрацію у Чернігові [ Редагувати ]
У неділю, 11 лютого, президент України Володимир Зеленський утворив Чернігівську міську військову адміністрацію. Про це повідомляє Офіс президента.
Згідно з указом, створюється Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області.
Президент доручив Генштабу ЗСУ та Чернігівській ОВА здійснити заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації.
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