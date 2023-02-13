Наприкінці 2022 року Іран передав росії партію бойових безпілотних літальних апаратів далекого радіусу дії. Про це пише The Guardian з посиланням на джерела.

Угода між москвою та Тегераном була узгоджена у листопаді. Тоді російська делегація домовилася про постачання шести безпілотників Mohajer-6, а також 12 безпілотників Shahed 191 і 129.

На відміну від дронів-камікадзе, які Іран раніше постачав росії, ці БПЛА розраховані на багаторазове використання - після завдання удару вони повертаються на базу.

Газета уточнює, що росія зацікавлена в постачанні досконаліших дронів, оскільки ЗСУ навчилися досить ефективно збивати Shahed-131 і Shahed-136, які у росії перейменовують на "Герань-1" та "Герань-2".

Безпілотники до рф доставляли двома маршрутами: частину з них відправили іранським судном, яке передало вантаж кораблю ВМФ рф у Каспійському морі. Решту доставила іранська державна авіакомпанія.

Іран відправив разом із дронами групу з 54 інструкторів, які допомогли російським військовим освоїти безпілотники.

The Guardian повідомляє, що поставлені росії БПЛА були вироблені на тому ж заводі в Ісфахані, який наприкінці січня зазнав повітряної атаки. Це, за версією видання, ставить під питання майбутні постачання безпілотників росії, оскільки фабрика могла бути сильно пошкоджена внаслідок удару.

Восени 2022 року газета The Washington Post повідомляла, що росія планує запустити виробництво іранських дронів на своїй території. На початку січня 2023 року секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що виробництво безпілотників могли налагодити у Тольятті.

У лютому газета The Wall Street Journal писала, що влада росії та Ірану розглядає можливість будівництва заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе у місті Єлабуга в Татарстані.