росія планує отримати від Ірану чергову партію дронів-камікадзе Shahed-136 найближчим часом. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

Ворог уже використав 660 таких дронів, а за контрактом передбачено постачання 1750.

У них реально є проблеми з арсеналом, у тому числі з безпілотниками. На сьогоднішній день вони використовували приблизно 660 дронів-"шахедів". За контрактом передбачено 1750. Потрібен час для їх доставки та підготовки. В останні дні вони застосували велику кількість, а ці запаси необхідно поповнювати. За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки. Скільки це буде - уточнюватимемо. Як правило, раніше вони завозили партіями 250-300 штук.

Масований пуск дронів спрямований на те, щоб прорвати систему ППО та потрапити до об'єктів. Якщо запускати невелику кількість - 5-10 - не буде такого ефекту.

У ГУР Міноборони вважають, що росія накопичує ракети для наступного масованого удару. За словами Скібіцького, тиждень-два - це середній інтервал між використанням ракетного озброєння.

За нашими оцінками, вони зараз можуть виготовляти приблизно 30 одиниць Х-101 за місяць. Якщо говорити про "Калібри", то ми рахуємо 15-20 штук на місяць.

За його словами, росіяни мають орієнтовно 160 одиниць ракет Х-22, а крилатих ракет "Калібр" морського базування у РФ є приблизно 60, і виробляють їх "максимум 20 на місяць".

Загалом за нормативними документами від усього запасу ракет стратегічний запас має складати 30%. Але вони цей резерв уже пройшли з усіх видів ракет: з "Іскандерів", з "Калібрів", з Х-101, з Х-555. Тобто в них уже запасів менше ніж 30%. Це свідчить про те, що реально для них є проблемним питанням поповнення своїх запасів.

Як повідомлялося, для знищення іранських дронів ЗСУ використовують ракети, які коштують у сім разів більше.