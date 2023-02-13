Під Вугледаром ЗСУ знищили 155-ту бригаду морської піхоти з Владивостока - Politico [ Редагувати ]
Українські військові стверджують, що російська армія під час наступу на Вугледар на Донеччині майже повністю втратила елітну 155 бригаду морської піхоти з Далекого Сходу. Про це виданню Politico повідомив представник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський.
Під Вугледаром та Мар'їнкою Донецької області знищено велику кількість живої сили противника, у тому числі командний склад...
Крім того, за останній тиждень противник втратив близько 130 одиниць техніки, у тому числі 36 одиниць танків.
За оцінкою офіцера, в районі Вугледара росія втрачала по 150-300 морських піхотинців на день. Загалом до бригади, за словами Дмитрашковського, входило майже п'ять тисяч людей. Багато хто з них загинув, отримав поранення або потрапив у полон.
155-ту бригаду вже тричі доводилося доукомплектовувати. Перший раз - після Ірпеня та Бучі, другий раз - після поразки під Донецьком. А зараз майже вся бригада знищена під Вугледаром.
155-та окрема гвардійська бригада морської піхоти - з'єднання Тихоокеанського флоту рф.
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