Президент росії володимир путін не готується до миру, а розпочинає нові наступальні дії в Україні. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, виступаючи на прес-конференції у Брюсселі.

Майже через рік після вторгнення Путін не готується до миру, а починає нові наступальні дії.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, Столтенберг сказав, що, на його думку, повторний наступ росії в Україні "вже розпочався", і це видно за кількістю додаткових сил, які росія спрямовує на схід України.

Генсек НАТО назвав нинішню стадію війни в Україні "війною логістики" та закликав прискорити постачання озброєнь Україні.

Швидкість рятує життя. Якщо Путін виграє в Україні, це стане сигналом для авторитарних держав у світі.

Генсек НАТО пообіцяв, що альянс "підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно". За його словами, НАТО вважає за необхідне створити ще сильнішу армію в Україні після будь-якого завершення війни.

Ми повинні забезпечити Україну ще сильнішою армією після того, як якусь мирну угоду буде укладено, щоб запобігти новому великому нападу.

Столтенберг заявив, що українська армія має бути повністю переведена на "стандарти НАТО".