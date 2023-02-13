Міністри оборони НАТО обговорять на зустрічі в Брюсселі 14-15 лютого можливість постачання військових літаків Україні. Про це на прес-конференції напередодні міністерської зустрічі заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг.

Потрібно чітко розрізняти: відправлення літаків НАТО з пілотами, щоб забезпечити безльотну зону в Україні, - це участь НАТО в конфлікті. Постачання літаків українцям - не зробить НАТО учасницею конфлікту. Ця тема обговорюватиметься на зустрічі міністрів оборони НАТО, але треба розуміти, що це вимагатиме значного часу, а Україні потрібні термінові поставки, тому ми маємо бути впевнені, що всі країни виконають уже взяті на себе зобов'язання.

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Питання постачання винищувачів Україні почали обговорювати після того, як через 11 місяців російського вторгнення країни-союзниці домовились про постачання танків західного виробництва.

Компанія Lockheed Martin, яка виробляє F-16, заявила про готовність постачати літаки країнам, які передадуть свої борти Україні.

Німеччина поки що виключає постачання винищувачів, у Франції цього не виключають за дотримання низки умов.

Президент США Джо Байден заявив про відмову постачати Києву винищувачі F-16 30 січня. Тоді він не пояснив своє рішення, однак газета The Washington post повідомила 1 лютого, що деякі посадовці Пентагону зі скептицизмом поставилися до цих слів Байдена.

За свідченням газети, у військовому відомстві "передбачають потенційне схвалення" передачі F-16 або варіант, коли союзники Вашингтона нададуть Києву ці куплені у Сполучених Штатів літаки з дозволу американської сторони.