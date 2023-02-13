Міністри оборони країн НАТО обговорять постачання бойових літаків Україні - Столтенберг [ Редагувати ]
Міністри оборони НАТО обговорять на зустрічі в Брюсселі 14-15 лютого можливість постачання військових літаків Україні. Про це на прес-конференції напередодні міністерської зустрічі заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг.
Потрібно чітко розрізняти: відправлення літаків НАТО з пілотами, щоб забезпечити безльотну зону в Україні, - це участь НАТО в конфлікті. Постачання літаків українцям - не зробить НАТО учасницею конфлікту.
Ця тема обговорюватиметься на зустрічі міністрів оборони НАТО, але треба розуміти, що це вимагатиме значного часу, а Україні потрібні термінові поставки, тому ми маємо бути впевнені, що всі країни виконають уже взяті на себе зобов'язання.
Питання постачання винищувачів Україні почали обговорювати після того, як через 11 місяців російського вторгнення країни-союзниці домовились про постачання танків західного виробництва.
Компанія Lockheed Martin, яка виробляє F-16, заявила про готовність постачати літаки країнам, які передадуть свої борти Україні.
Німеччина поки що виключає постачання винищувачів, у Франції цього не виключають за дотримання низки умов.
Президент США Джо Байден заявив про відмову постачати Києву винищувачі F-16 30 січня. Тоді він не пояснив своє рішення, однак газета The Washington post повідомила 1 лютого, що деякі посадовці Пентагону зі скептицизмом поставилися до цих слів Байдена.
За свідченням газети, у військовому відомстві "передбачають потенційне схвалення" передачі F-16 або варіант, коли союзники Вашингтона нададуть Києву ці куплені у Сполучених Штатів літаки з дозволу американської сторони.
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