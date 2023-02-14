Землетрус у Туреччині: кількість загиблих перевищила 35 тисяч [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
У Туреччині внаслідок землетрусів, що сталися 6 лютого, загинули 35 418 людей. При цьому 105 505 осіб отримали поранення.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє Gazete Duvar.
За його словами, 211 тисяч будинків у зоні землетрусу було зруйновано, і вони підлягають негайному знесенню.
Ердоган також додав, що 98% зруйнованих будівель було збудовано до 1999 року. При цьому він наголосив, що вже у березні розпочнеться будівництво 30 тисяч будинків.
"Ми відновимо кожен будинок, кожне робоче місце, яке землетрус зруйнувало або зробило непридатним для проживання, і передамо їх бенефіціарам. Будівництво всіх будинків, які ми збудуємо далеко від ліній розлому, розпочнеться поступово протягом кількох місяців", - сказав Ердоган.
Президент також додав, що турецька влада виділить по 100 тисяч лір (понад 6,5 тисяч доларів) готівкою родичам загиблих внаслідок землетрусу для їх невідкладних потреб.
Як повідомляє Reuters, у Сирії загинули від землетрусів понад 5 814 осіб.
Майже дев'ять мільйонів людей у Сирії постраждали від землетрусу, повідомила ООН.
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В регіонах, що постраждали від стихії, цілодобово тривають пошуково-рятувальні роботи. Натепер офіційно загиблих - понад 35 тисяч. Президент Реджеп Ердоган оголосив у Туреччині надзвичайний стан на три місяці. Останні подробиці із зони лиха зібрала Анна Басова.
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