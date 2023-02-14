Через брак західних запчастин у російських авіакомпаній все частіше відбуваються повітряні інциденти.

Цивільну російську авіацію "підбили" європейські санкції. Через брак західних запчастин у російських авіакомпаній все частіше відбуваються повітряні інциденти. І навіть авіаканібалізм, який без роздумів узаконили, не рятує. Так само як і крадіжка - росавіація прибрала до рук 180 іноземних повітряних суден. Про круте піке, в якому опинилася російська авіагалузь, розповість Богдан Вербицький.

Ну що, полетіли? Але куди? І головне - на чому?

Дамы и господа. Добро пожаловать на борт самолёта авиакомпании Аэрофлот Российские Авиалинии.

Гарно, чи не так? Новий літак, з усіма зручностями. Стюардеси. Свобода пересувань... Чи... несвобода? Чому на цьому табло тільки Росія, Азія і близький Схід?

Микола Давидюк, політолог:

Ми обрізали їм ЄС, ми обрізали їм Штати. Ми обрізали їм більшу частину світу.

І йдеться не тільки про напрямки польотів. Літаки - це не Т-62.

Богдан Долінце, авіаексперт:

На сьогоднішній день російська федерація не виробляє жодного літака 100 відсотків локалізованого.

володимир путін, президент російської федерації:

Так называемые санкции. Дурь, конечно, полная.

Давайте розбиратися, чи може російська авіагалузь злетіти самостійно? Без допомоги заходу? І чому цивільним літакам росії загрожує круте піке?

Богдан Вербицький, кореспондент:

Майже рік сюди не ходить транспорт. Майже рік звідси не вилітав жоден літак. Жуляни - один зі столичних аеропортів. З початку війни він не прийняв жодного борту.

Цивільна авіація в Україні - на паузі. В росії ж авіасполучення обмежили частково. Біля кордонів України. Але це, тобто пустий аеропорт, цілком реальна перспектива росії. Бо санкції проти авіагуалузі країни агресора працюють. Хоч і повільно.

Микола Давидюк, політолог:

Так, нам би хотілося, щоб ці санкції здавлювали шию російського режиму і давали швидкий результат. В той же час економіка російська виросла на 0,2 відсотки. Не впала на 30, не впала на 50.

Бо росія намагається обходити санкції. І авіагуалузь - не виняток. Свіжа новина - найбільший турецький оператор відмовився обслуговувати літаки російських авіакомпаній. Сталося це минулого тижня. Тобто, весь цей час - Боїнги та Ейрбаси Аерофлоту там обслуговувалися?

Богдан Долінце, авіаексперт:

Використвуються треті країни, дружні для Російської Федерації, через які забезпечуються критичні елементні бази, технічні частини, або обладнання для підтримки Аерофлоту.

119 Ейрбасів. 59 Боїнгів. І це тільки флот найбільшої компанії росії - Аерофлоту. А скільки ж тоді в інших перевізників? І всі вони - без обслговування. Компанії виробники (насамперед США) відмовилися проводити ТО літаків.

Микола Давидюк, політолог:

Для технологічних компаній це велика небезпека і ризик. Чому? Тому що якщо ти ділишся з росією, ти втрачаєш решту глобального світу.

Росія, у відповідь, "націоналізувала" літаки. Тобто - просто вкрала. І залишила у себе, попри непогашені кредити.

Богдан Долінце, авіаексперт:

Фактично, вони несуть відповідальність за подовження сертифікату експлуатанта. Крім того, мова йде не тільки про внутрішні російські польоти. Частина цих літаків використовується в міжнародних перельотах. Тобто, це означає, що Аерофлот підтвердив, що їх рівень безпеки польотів - не нижче дозволеного міжнародної організацією цивільної авіації.

І його потрібно підтримувати. Але як? Усе просто: зламалось щось в літаку? - Викрути з іншого!

Богдан Долінце, авіаексперт:

Якщо ми говоримо про флот "Аерофлоту", там є 170-200 літаків, тобто умовно вже 10-20 літаків можуть стояти під парканом і використовуватися як донор для інших літаків. Але з часом, таких літаків ставатиме більше, бо виникатимуть ті, чи інші поломки, які не вдаватиметься поремонтувати або за рахунок донорів, або через неможливість отримати якісь там матеріали через сірий імпорт.

Дефіцит західних технологій в росії сприйняли як виклик! Для власного виробництва (а значить і для корупції) і для пропаганди. І головне...

Юрій Борисов, заступник голови уряду рф:

У нас никакой паники нет. Сегодня нам приходится практически возвращать все компетенции, на которые рассчитывали мы раньше. Импортные. Ну, я думаю, что в 24-м году мы уже станем на ноги. И будем насыщать рынок нашими самолетами.

Володимир Гутєньов, представник комітету Державної думи рф по промисловості і торгівлі:

На это будет потрачено чуть менее 700 миллиардов рублей. Наш авиапарк пополнится разным количеством воздушных судов. Около 1000 машин. Различных форматов.

Ще раз: 700 мільярдів. 1000 літаків. Наскільки це реалістичні плани?

Богдан Долінце, авіаексперт:

Це галузь, на яку, як правило, ще менше виділяється коштів російською федерацією і ймовірність, що там буде проведено навіть часткове імпортозаміщення, ми говоримо про "Сухой", "МС 21", де більше 30 відсотків комплектуючих є західного виробництва. Це є малоймовірним. І можливо десь протягом 10-20 років за умови вливання десятків мільярдів доларів.

Та є ще один ресурс. Літакобудування - це не тільки про технології, чи гроші. А й кадри...

Володимир Гутєньов, представник комітету Державної думи рф по промисловості і торгівлі:

Наша традиция в авиапроме, в космическом двигателестроении абсолютно позволяет нам именно в этом сегменте быть полностью самодостаточными.

Микола Давидюк, політолог:

Два фактори. Перший - розвідка крала у Заходу. Більшість радянських літаків скопійовани з французів, американців, британців. А друге - мізками тієї імперії була Україна. Інженери, керівники, генерали - це все тут. Якщо говорити про розробки літаків, то це Київське бюро. Антонов. Свої чіпи не роблять, зараз викупають пилососи для того, щоб чіпи вставляти в ракети. Найдешевший чіп, який вони можуть купити - це якась дешева побутова техінка.

Суперджет "Сухой". Він мав стати гордістю російського авіапрому. Але...

В Аерофлоту їх лише два. А загалом вироблено 230. Мало бути більше, але - технологій бракує. І в аварії літак регулярно потрапляв. 14 разів.

Микола Давидюк, політолог:

"Сухой" - суперджет, який вони робили на залишках радянських технологій, сьогодні найбільш розбиваємий в авіакатастрофах літак. Це літак, в якому найбльше катастроф. Турецькі авіалінії закупляли? Флай Емірейтс їх закупали, чи катар? Ейр Франс? Та ніхто не купував "Сухой" Суперджет.

А що далі? Чи означають санкції, що російські літаки (зокрема, і Західні) почнуть падати прямо завтра? - Ні, бо санкції - це гра в довгу.

Богдан Долінце, авіаексперт:

Якщо будуть запроваджені санкції на підтримку і обслуговування відповідних систем технічного обладнання, то навіть середньо-технологічне виробництво на території російської федерації буде зупинено. Першим дзвінком - це насправді була червона картка, щодо безпеки польотів бортів з російської федерації. Мова йтиме про 25-26-й рік, тобто переломний момент.

А поки росіяни - літають. Хоча пунктів призначення на цьому табло Шереметьєва стає менше і менше.