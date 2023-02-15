У Франції назрів дефіцит боєприпасів через військову допомогу Україні - Le Figaro [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Французька армія зазнає нестачі боєприпасів у зв'язку з передачею кількох пакетів військової допомоги Україні.
"Сухопутні війська зіткнулися з нестачею снарядів калібру 155 мм", - йдеться у доповіді, яку цитує Le Figaro. Депутати парламенту Франції закликали до переоцінки запасів озброєнь з урахуванням ймовірності великого зіткнення, а також відновлення арсеналів.
Проблему з нестачею озброєнь усвідомлюють і Міноборони Франції, і виробники озброєнь. Обсяги виробництва пороху для боєприпасів не задовольняють нинішні потреби, оскільки ринок був тривалий час адаптований до логіки мирного часу, але незабаром виробництво значно зросте.
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