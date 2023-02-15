Наша потреба у великому цифровому просторі для зберігання даних не має меж. За даними Statista, сучасна родина із середнього класу має по десять підключених пристроїв у домі.

Ці пристрої створюють постійний потік даних, які потрібно зберігати в безпечному місці: сімейні фото та відео, інформація із систем відеонагляду та домашня медіатека із фільмів, музики та серіалів.

Більшість звичайних жорстких дисків не мають достатньо місця для зберігання всіх цих даних.

Компанія Western Digital 15 лютого оголосила, що вирішує цю потребу, розширюючи лінійку накопичувачів для настільних ПК масивним жорстким диском WD My Book об’ємом 22 ТБ.

Завдяки 22 ТБ WD My Book вистачить навіть для домогосподарства, яке потребує величезного простору для зберігання даних.

Незалежно від того, чи це фотографії та відео чи цінні резервні копії роботи на комп’ютері, WD My Book 22TB може знаходитися в мережі, зберігаючи дані та зберігаючи їх у безпеці.

Зовнішній накопичувач My Book може створювати резервні копії та зберігати тисячі документів, фотографій, відео та інших файлів з різних пристроїв зберігання, включаючи портативні SSD та HDD, карти пам’яті та флеш-накопичувачі USB. Пристрій може об’єднати їх усі в одне організоване та легкодоступне місце.

WD My Book Duo

Але для більш вибагливих користувачів Western Digital також анонсували свій новий WD My Book Duo, який має вдвічі більшу ємність – 44 ТБ. WD, My Book Duo, оснащено накопичувачами Western Digital, об’єднаними у RAID, які оптимізовані для роботи з максимальною швидкістю та ємністю прямо з коробки.

My Book Duo можна переналаштувати на RAID-1 для "віддзеркалення даних" або як два незалежних диска (JBOD) за допомогою програмного забезпечення Western Digital, що входить у комплект.

WD My Book 22TB продається за 599,99 доларів США, тоді як My Book Duo 44 ТБ має ціну 1499,99 доларів США. Обидва продукти вже доступні у продажу.

Раніше ми робили огляд портативного жорсткого диска WD My Passport 4TB.

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