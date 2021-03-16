Seagate выпустит жесткие диски ошеломительного объема [ Редактировать ]
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Знаменитый производитель накопителей для компьютеров Seagate объявил о планах создать накопители объемом свыше 120 ТБ к 2030 году.
Seagate рассказала о будущем развития жестких дисков на недавнем мероприятии для аналитиков. Компания видит их актуальными даже спустя десятилетие несмотря на то, что твердотельные накопители дешевеют и увеличиваются в объемах с каждым годом.
К примеру, текущие накопители в домашних компьютерах обладают максимальным объемом в 18 ТБ, что в 6 раз меньше. А если брать среднестатистические размеры, то они редко превышают 1-2 ТБ.
Поскольку нынешняя технология хранения с перпендикулярной магнитной записью (PMR) достигает своих пределов, основная часть усилий Seagate направлена на развитие новой технологии термомагнитной записи (HAMR).
"HAMR – поможет значительно количество информации на жестком диске. В основе технологии используется новый вид магнитной записи, что дает возможность частицам информации становится меньше и более сжиматься плотнее, сохраняя магнитную стабильность. Маленький лазерный диод, прикрепленный к каждой записывающей головке, нагревает крошечный участок на диске, позволяя записывающей головке менять полярность каждого устойчивого бита, тем самым давая возможность записывать информацию", - объясняют в Seagate.
Планы Seagate по увеличению объема жестких дисков к 2030 году
Сообщается, что компания начала поставки моделей на 20 ТБ, основанных на технологии HAMR, в январе 2021 года, хотя диски наибольшей емкости, которые сейчас доступны в продаже потребителям, составляют 18 ТБ.
Согласно дорожной карте, HAMR позволит использовать диски емкостью более 30 ТБ в 2023 календарном году, а в 2026 году появятся диски объемом более 50 ТБ. Позже, носители с полной битовой структурой (BPM) помогут увеличить плотность и увеличить емкость свыше 120 ТБ и после 2030 года.
Механический жесткий диск изнутри
Потребности в хранении больших объемов растут с каждым годом. Хотя облачные технологии позволяют несколько компенсировать недостаток объема на HDD или SSD, а потоковые сервисы видео нивелируют потребность в хранении медиатеки, все равно есть часть данных, которые мы не можем перенести по ряду причин.
За последние 5 лет объемы видеоигр выросли многократно. Одна только Call Of Duty: Cold War сейчас занимает 180 ГБ. Также мы локально храним наши фотографии и снятые видео, которые увеличиваются в объемах из-за более качественных фотокамер. Так что спрос на накопители большей емкости будет только расти.
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