Механические жесткие диски увеличатся в объемах к 2013 году в 6 раз Источник: Pexels

Знаменитый производитель накопителей для компьютеров Seagate объявил о планах создать накопители объемом свыше 120 ТБ к 2030 году.

Seagate рассказала о будущем развития жестких дисков на недавнем мероприятии для аналитиков. Компания видит их актуальными даже спустя десятилетие несмотря на то, что твердотельные накопители дешевеют и увеличиваются в объемах с каждым годом.

К примеру, текущие накопители в домашних компьютерах обладают максимальным объемом в 18 ТБ, что в 6 раз меньше. А если брать среднестатистические размеры, то они редко превышают 1-2 ТБ.

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Поскольку нынешняя технология хранения с перпендикулярной магнитной записью (PMR) достигает своих пределов, основная часть усилий Seagate направлена на развитие новой технологии термомагнитной записи (HAMR).

"HAMR – поможет значительно количество информации на жестком диске. В основе технологии используется новый вид магнитной записи, что дает возможность частицам информации становится меньше и более сжиматься плотнее, сохраняя магнитную стабильность. Маленький лазерный диод, прикрепленный к каждой записывающей головке, нагревает крошечный участок на диске, позволяя записывающей головке менять полярность каждого устойчивого бита, тем самым давая возможность записывать информацию", - объясняют в Seagate.

Планы Seagate по увеличению объема жестких дисков к 2030 году

Сообщается, что компания начала поставки моделей на 20 ТБ, основанных на технологии HAMR, в январе 2021 года, хотя диски наибольшей емкости, которые сейчас доступны в продаже потребителям, составляют 18 ТБ.

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Согласно дорожной карте, HAMR позволит использовать диски емкостью более 30 ТБ в 2023 календарном году, а в 2026 году появятся диски объемом более 50 ТБ. Позже, носители с полной битовой структурой (BPM) помогут увеличить плотность и увеличить емкость свыше 120 ТБ и после 2030 года.

Механический жесткий диск изнутри

Потребности в хранении больших объемов растут с каждым годом. Хотя облачные технологии позволяют несколько компенсировать недостаток объема на HDD или SSD, а потоковые сервисы видео нивелируют потребность в хранении медиатеки, все равно есть часть данных, которые мы не можем перенести по ряду причин.

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За последние 5 лет объемы видеоигр выросли многократно. Одна только Call Of Duty: Cold War сейчас занимает 180 ГБ. Также мы локально храним наши фотографии и снятые видео, которые увеличиваются в объемах из-за более качественных фотокамер. Так что спрос на накопители большей емкости будет только расти.

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