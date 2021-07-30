Western Digital и EA объединились, чтобы предложить поклонникам сетевых шутеров предзаказ ограниченного издания, приуроченного к выходу игры Battlefield 2042.

В бандл входят игровые коды, а также быстрый накопитель WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD Battlefield 2042 для компьютера или игрового ноутбука.

Геймеры могут сделать предварительный заказ своего пакета прямо в Western Digital Store по рекомендованной розничной цене 114,99 долларов США (пакет на 500 ГБ) и 179,99 долларов США (пакет на 1 ТБ).

Набор игровых кодов для ПК WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD Battlefield 2042 подойдет как поклонникам игровой серии, так и тем, кто желает обзавестись сверхбыстрым SSD накопителем, выдающим скорость чтения до 3600 МБ/с.

Таким образом, игрок сможет быть уверен, что его любимый сетевой шутер будет загружаться почти мгновенно, оставляя больше времени на сам процесс игры и стриминг.

WD_BLACK SN750 SE Bundle

В предзаказ ограниченного издания входят:

Твердотельный накопитель WD_BLACK SN750 SE NVMe в стиле Battlefield;

Полный код игры Battlefield 2042 Standard Edition для ПК;

Доступ к захватывающим бонусам за предварительный заказ, в том числе внутриигровому контенту.

"Репутация WD_BLACK как лидера в области решений для хранения данных в играх привело нас к решению о партнерстве с Western Digital в качестве официального партнера по игровым хранилищам для Battlefield 2042", — заявил Кабир Кумар, старший бренд-директор EA.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как исследование показало, что жесткие диски ломаются чаще SSD-накопителей. Также мы обозревали накопитель Western Digital, способный ускорить Apple MacBook Air.