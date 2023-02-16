МЗС та Мінінфраструктури звинуватили кремль у перешкоджанні дії зернової ініціативи [ Редагувати ]
росія робить усе, щоби зірвати "зернову угоду". Українські МЗС та Мінінфраструктури звинуватили кремль у системних деструктивних діях проти Чорноморської зернової ініціативи. Як і чому росіяни заважають Україні годувати світ? У матеріалі Ольги Жидецької.
На цьому складі в ефіопській Адамі тисячі мішків з українською пшеницею. Цьогорічним врожаєм наша країна поділилася з Міжнародною продовольчою програмою, що допомагає подолати голод у найбідніших країнах Африки та Азії. Як розподіляють допомогу - інспектують європейські міністри. Вони констатують - повномасштабне російське вторгнення в Україну тільки погіршило і без того непросту ситуацію з харчами в регіоні.
Катрін Колонна, міністр закордонних справ Франції:
Ми зупинилися перед крупами, наданими Україною і привезеними сюди. Україна не несе відповідальності за війну, як і Ефіопія, але багато країн страждають від впливу російської агресії проти Україн. Попри те, що ми також не несемо відповідальності за цю війну, хочемо впоратися з деякими негативними її наслідками.
Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:
На цьому складі видно, що абстрактний вираз "продовольча допомога" означає в конкретиці. І ми бачимо, наскільки вона нагальна, адже в Ефіопії шоста частина населення, тобто понад 20 мільйонів людей, залежать від продовольчої допомоги.
Від початку дії зернової ініціативи, за повідомленням українського уряду, Чорним морем з наших портів уже відправлено 20 мільйонів тонн збіжжя. Та це все одно менше, ніж до великої війни. Разом з тим, за даними ООН, завдяки розблокуванню українського агроекспорту вдалося стабілізувати шалені стрибки цін на харчі, з якими світ стикнувся навесні.
Ребека Грінспан, генеральний секретар Конференції ООН з торгівлі та розвитку:
Обсяги, про які ми говоримо, є дуже значними для ринку, для споживання - продовольство, яке виходить із Чорноморської зернової ініціативи, йде до країн, що розвиваються, до найменш розвинених країн.
Та попри все росія намагається зірвати зернову угоду - стверджують в українських міністерствах закордонних справ та інфраструктури. В оприлюдненій напередодні спільній заяві йдеться про те, що російські представники умисне затягують перевірку суден, що везуть продовольство з українських портів. Унаслідок у Босфорі утворилася черга із понад 140 кораблів, які очікують дозволу на прохід понад місяць.
Деструктивна політика росії призвела до системного зниження вантажообігу в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Лише за останні три місяці світ недоотримав 10 млн тонн українського продовольства і ця негативна тенденція набирає обертів.
З огляду на це Україна закликала міжнародну спільноту, зокрема ООН та Туреччину, як гарантів Чорноморської зернової ініціативи, вимагати від рф негайного припинення штучних затримок у роботі зернового коридору. В ООН визнають складність ситуації, та сподіваються, що дія чотиримісячної угоди, продовженої у листопаді, буде пролонгована і далі.
Мартін Гріффітс, заступник Генерального секретаря з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги в ООН:
Зараз ми перебуваємо на дещо складнішій території, але факт є фактом, і я думаю, що це буде вирішальним і переконливим - глобальний Південь і міжнародна продовольча безпека потребують продовження цієї операції. Нам не потрібно, щоби вона зупинилася всередині березня, і я сподіваюся і вірю, що угоду буде пролонговано.
Угоду про розблокування українських портів росія підписала у липні за підтримки та посередництва ООН і Туреччини. І відтоді у москві не приховували свого роздратування та всіляко намагалися її очорнити й зірвати.
сергій лавров, міністр закордонних справ росії:
Украинская сделка худо-бедно выполняется. Хотя в самые бедные страны идет гораздо меньше 10 процентов.
Торік наприкінці жовтня москва і взагалі погрожувала виходом з цієї ініціативи. При цьому Туреччина заявила, що продовжить експорт українського збіжжя незалежно від позиції росії. Це змусило кремль передумати та залишити договір у силі. Попри такий спротив росіян українська сторона розраховує не тільки продовжити угоду, а й розширити список експортованих товарів, а також розблокувати порти Миколаївщини.
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