Україна та росія провели обмін полоненими "101 на 101" [ Редагувати ]
Україна й російська федерація 16 лютого здійснили черговий обмін військовополоненими, внаслідок якого на підконтрольну Києву територію повернулися 100 військових і одна цивільна особа, а до росії – 101 військовослужбовець.
"Продовжуємо повертати українців з полону. Сьогодні додому їдуть 100 наших воїнів та 1 цивільний. Серед звільнених бійців – нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них – оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі". Їх так довго чекали рідні. Багато з героїв отримали поранення різної тяжкості. Ми продовжуємо працювати, дякую команді та Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Повернемо додому всіх", - написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що звільнений цивільний – це перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк.
"Він не зламався, відмовився співпрацювати з ворогом і був викрадений окупантами 19 березня минулого року на блокпосту біля Благовіщенки. Після 333 днів неволі він повертається до рідних та близьких", – уточнив штаб.
Серед звільнених військових багато поранених. Більшість – захисники Маріуполя. Також є українські оборонці з херсонського та київського напрямків. Серед інших повернулися 63 оборонці "Азовсталі", захисники Бучі, Херсона та Лиману.
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