ЗСУ за добу знищили 800 окупантів і 14 крилатих ракет: нові втрати ворога [ Редагувати ]
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Українські захисники за останню добу знищили ще 800 окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення рф втратила вже 141 260 своїх військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 17 лютого орієнтовно склали:
- особового складу - 141 260 (+800) осіб ліквідовано;
- танків - 3298 (+2) одиниць;
- бойових броньованих машин - 6 520 (+3) одиниць;
- артилерійських систем - 2 322 (+16) одиниці;
- РСЗВ - 467 (+1) одиниць;
- засоби ППО - 241 (+2) одиниця;
- літаків - 298 (+0) одиниць;
- гелікоптерів - 287 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 013 (+1) одиниць;
- крилаті ракети - 871 (+14) одиниць;
- кораблі / катери - 18 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5187 (+20) одиниць;
- спеціальна техніка - 221 (+2) одиниця.
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