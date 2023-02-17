Зеленський анонсував резолюцію щодо миру в Україні [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Україна представить на майданчику Генеральної асамблеї ООН резолюцію про справедливий мир у країні.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський на саміті лідерів країн Карибської співдружності.
"Ми представимо на майданчику Генасамблеї ООН резолюцію щодо всеосяжного, справедливого та сталого миру в Україні, а отже, і відновлення повної сили міжнародного порядку, заснованого на правилах. Ваші голоси - мають значення! Мир є цінністю, про яку потрібно піклуватися разом", - наголосив голова держави.
Варто зауважити, що у саміті брали участь 20 країн Карибського басейну.
по темі
Російська армія продовжує зазнавати величезні втрати у війні під час наступу. Наразі немає жодних ознак того, що ворог покращив свою тактику "м'ясорубки"
У четвер, 16 лютого, росіяни завдали ударів по Харкову та області
Російські окупанти розпочали свій новий наступ в Україні, який раніше неодноразово прогнозували
Кремлівські війська сьогодні, 15 лютого, обстріляли Покровськ Донецької області. Російський снаряд влучив у п'ятиповерховий будинок
Російські окупанти не полишають планів оточити Авдіївку Донецької області. Для цього вони кинули сили на Водяне, Опитне, Невельське