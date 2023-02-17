Україна представить на майданчику Генеральної асамблеї ООН резолюцію про справедливий мир у країні.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський на саміті лідерів країн Карибської співдружності.

"Ми представимо на майданчику Генасамблеї ООН резолюцію щодо всеосяжного, справедливого та сталого миру в Україні, а отже, і відновлення повної сили міжнародного порядку, заснованого на правилах. Ваші голоси - мають значення! Мир є цінністю, про яку потрібно піклуватися разом", - наголосив голова держави.

Варто зауважити, що у саміті брали участь 20 країн Карибського басейну.