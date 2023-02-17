Велика кількість союзників України не має можливості постачати їй найсучасніші моделі військової техніки. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час Мюнхенської безпекової конференції.

Я дізнався, що багато хто не в змозі поставити найсучасніші речі... але ті поставки, які вони здійснюють, ми також підтримаємо. Як ви знаєте, є також велика кількість старих танків, які ми постачатимемо.

Він також запевнив, що обіцяні бойові машини вже "дуже скоро" будуть розгорнуті в Україні разом з навченими бійцями.

Також Шольц торкнувся теми запасів боєприпасів, що скорочуються на тлі війни в Україні. Він наголосив на необхідності "постійного виробництва найважливіших видів зброї", у тому числі й різних снарядів.