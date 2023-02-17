"Багато союзників не можуть постачати Україні найсучаснішу техніку" - Шольц [ Редагувати ]
Велика кількість союзників України не має можливості постачати їй найсучасніші моделі військової техніки. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час Мюнхенської безпекової конференції.
Я дізнався, що багато хто не в змозі поставити найсучасніші речі... але ті поставки, які вони здійснюють, ми також підтримаємо. Як ви знаєте, є також велика кількість старих танків, які ми постачатимемо.
Він також запевнив, що обіцяні бойові машини вже "дуже скоро" будуть розгорнуті в Україні разом з навченими бійцями.
Також Шольц торкнувся теми запасів боєприпасів, що скорочуються на тлі війни в Україні. Він наголосив на необхідності "постійного виробництва найважливіших видів зброї", у тому числі й різних снарядів.
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