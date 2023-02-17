"Для України знімається табу щодо постачання далекобійних ракет" - Зеленський [ Редагувати ]
У п'ятницю, 17 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна робить все для того, щоб покращити своє озброєння. В тому числі у спілкуванні з партнерами вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет. Про це йдеться у вечірньому зверненні президента.
Він нагадав, що в останні тижні триває певний дипломатичний марафон, під час якого ведуться перемовини з представниками різних країн.
Вже створена танкова коаліція, вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет, вже є здобутки у посиленні нашої артилерії й вже світ почув наскільки необхідним для загальносвітової безпеки є створення авіаційної коаліції.
Він також розповів що обговорював дане питання і під час зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марк Рютте.
Говорив і сьогодні про це з Рютте і протягом тижня з усіма лідерами. Продовжу ці переговори й наступного тижня.
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