У п'ятницю, 17 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна робить все для того, щоб покращити своє озброєння. В тому числі у спілкуванні з партнерами вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет. Про це йдеться у вечірньому зверненні президента.

Він нагадав, що в останні тижні триває певний дипломатичний марафон, під час якого ведуться перемовини з представниками різних країн.

Вже створена танкова коаліція, вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет, вже є здобутки у посиленні нашої артилерії й вже світ почув наскільки необхідним для загальносвітової безпеки є створення авіаційної коаліції.

Він також розповів що обговорював дане питання і під час зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марк Рютте.