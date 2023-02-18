Як підготуватися до мобілізації? Яке спорядження може знадобитися, крім того, що видадуть призовникові? Двоє бійців ТРО, які щойно повернулися з зони бойових дій, інструктують одеситів, спираючись на свій досвід. Пояснюють, що саме покласти до рюкзака, що точно знадобиться на фронті, а на що не варто викидати гроші. Побували на тренінгу і наші одеські кореспонденти.

Інструктори Капа та Айсберг, Олександр та Михайло. Чоловіки не один місяць провели на фронті, брали участь у визволенні Херсону.

Нині вояки в Одесі на лікуванні та у справах, тож мають нагоду підготувати одеситів до можливої мобілізації. На зустріч прийшли з перевіреними в боях екіпіруванням та зброєю.

В этом автомате поменяно цевье, поменян приклад, пистолетная рукоятка, здесь стоит коллиматор. Ничего сверхъестественного здесь нет. Каждые ровным счетом подбирает под себя. Извиняюсь, что он грязный, он все время был на фронте.

Хлопці воюють давно, тож добре знають ціну правильної підготовки.

Позивний "Айсберг", боєць 126-ї бригади Територіальної оборони:

Ми, коли починали все це, ми багато чого не знали. І вчилися на своїх помилках. А тут є в людей можливість щось дізнатися. Бути готовим, бути укомплектованим більше, ніж були ми з самого початку.

Зазначають: нині мобілізованим видають все необхідне на перший час. Але бойові завдання диктують нові потреби.

Базу вам ЗСУ выдаст. Просто потом у вас могут меняться задачи и вы под свои задачи выбираете экип. Точно так же, как обвес на оружие, так же - сняряга вы выбираете ее индивидуально.

Хлопці демонструють спорядження, що рятувало їхнє життя.

Хто знає, чому іменно 2 клас захисту? Чому не більший клас? - Тому що не витримає шия. - Не витримає хребет,правильно. Вона потрібна для того, щоб захистити від осколків та малокаліберних куль. Більшість смертей на фронті, на жаль, іменно від скалкових поранень.

Показують бійці і бронезахист. Кажуть: для плитоноски вкрай важливо, щоб шлейки, за які, можливо, доведеться тягти з-під обстрілу, не обірвалися під вагою тіла. І, обов'язково - надійна система швидкого скидання захисту.

У меня не сработала система быстрого сброса. И когда меня ранило, с меня вот это снимали броню - мне еще больно делали. Хотели помочь, но сделали больно.

Олександр з Херсону - найактивніший зі слухачів. І спілкування з інструкторами змінило його погляди на підготовку до мобілізації.

Олександр, переселенець із Херсона:

Звільнили моє місто, звільнили мене, тобто, вони мають практичний досвід. Я, спочатку думав одне, зараз почув від них інше на практиці. Я розумію, що якщо мене мобілізують, я буду служити, то те, що я думав, мені буде потрібне, воно мені буде не потрібне.

Бійці радять дещо зі спорядження купити заздалегідь. Наприклад штани зі вшитими наколінниками, надійний рюкзак на 35 літрів, дві пари рукавичок: теплі та на літо, грілки для рук.

Позивний "Капа", боєць 126-ї бригади Територіальної оборони:

Это - личная гигиена, сменное термобелье: если его не выдали - его надо купить, даже обыкновенные трусы, футболки за собой тянуть. Потому что это будете менять - вы будете потеть постоянно. Точно так же, берцы взять вторые. Потому что, как-никак, первым берцам рано или поздно придет конец, которые вам выдали.

Стануть у нагоді і запаси енергетичних продуктів.

Позивний "Капа", боєць 126-ї бригади Територіальної оборони:

Протеиновые батончики, арахис, конфеты-карамель. У меня арахиса было 5 больших пакетов - мне этого хватило на 2 недели. Когда я не успевал есть - это очень сильно выручало.

Але головне, кажуть хлопці, готуватися треба не лише спорядження.

Позивний "Айсберг", боєць 126-ї бригади Територіальної оборони:

Морально сто процентів треба готуватись. Через те, що кожна людина вивозе те, там відбувається. Надто жорстокі видовища бувають. Ті же самі вибухи постоянні. Треба просто, з самого початку розуміти: куда ти йдеш, на що ти йдеш і віддавати собі як отчет, що ти можеш не вернутися звідти.

А ще, каже Айсберг, допомагає гумор. Жарти підтримують бойовий дух.